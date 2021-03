“Benvenuti a Bisceglie”, la nuova piattaforma di promozione turistica

Nasce "Benvenuti a Bisceglie", una piattaforma ideata e realizzata da Walter Enrico Todisco, che si pone l’obiettivo di accogliere gli operatori dei vari campi produttivi ed economici di Bisceglie. Si tratta di una vetrina di servizi e informazioni utili sulle attività commerciali esercitate sul territorio biscegliese: artigianali, professionali, di svago e divertimento, gastronomia e cultura, evidenziando l'esperienza e le professionalità in tutti i settori economici che costituiscono il fiore all'occhiello della città.

Possono iscriversi tutti gli esercenti di Bisceglie che desiderano farsi conoscere o ampliare le prospettive illustrando i propri servizi e le proprie prestazioni.

In homepage: «Visitare Bisceglie significa passeggiare in un centro storico ricco di testimonianze artistiche: chiese, palazzi nobiliari e monumenti fanno bella mostra in un dedalo di case medievali. Qui spicca la Cattedrale romanica di San Pietro, edificata nel 1295, con una cripta che custodisce le reliquie dei tre santi patroni di Bisceglie: i martiri Mauro vescovo, Sergio e Pantaleone. Da vedere anche la Chiesa di Sant'Adoeno, risalente all'XI secolo, e il Castello Svevo con quattro torri. Merita una visita la Torre Normanna, o Torre Maestra, costruita nell'XI secolo e alta circa 24 metri. Bisceglie ospita anche alcuni interessanti musei, come il Museo Diocesano, con dipinti appartenenti alle chiese e i "tesori" della Cattedrale, ma anche il Museo Archeologico "Francesco Saverio Majellaro" con testimonianze del Neolitico e del Paleolitico».

Per visitare il sito: https://benvenutiabisceglie.it/home. Per ulteriori informazioni: benvenutiabisceglie@gmail.com.