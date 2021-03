«La pantera si trova nelle campagne tra Giovinazzo e Bitonto»

Sarebbe stata avvistata nelle campagne tra Giovinazzo e Bitonto la pantera nera che si aggira in libertà in Puglia ormai da settimane.

L'autore della testimonianza è un uomo che si ieri si trovava in un fondo, intento a raccogliere asparagi selvatici. L'animale, riferisce il presunto testimone, era accovacciato sul tetto di un edificio rurale. L'uomo, spaventato, si è allontanato immediatamente a bordo della propria auto e poi ha diffuso la notizia, che resta tuttavia priva di conferme.

«Raccomando a tutti di prestare massima attenzione – è l'appello rivolto, in ogni caso, dal sindaco di Molfetta Tommaso Minervini -: mi rivolgo a quanto si recano nei campi per lavoro ma anche ai runner che si avventurano lungo le strade rurali in direzione di Giovinazzo e di Bitonto».

L’accaduto è stato segnalato alla Prefettura.