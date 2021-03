«​Dopo le spiagge, ora l'igiene urbana, ma siete sfortunati o ve le cercate?»

«Sono sfortunati o se le cercano?».

E' la domanda retorica che si pone il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina all'indomani del caso-Energetikambiente, una delle aziende che compone l'Associazione temporanea di impresa che si occupa del servizio igiene in città.

«Cari sindaco e vice-sindaco - scrive Spina - con regista alle spalle, ma quando dichiaraste la decadenza delle ditte della vecchia graduatoria che sarebbero subentrate ad “Ambiente 2.0 “ (che invece fu con molta fortuna, pur esclusa dal Consiglio di Stato, beneficiata dalle famose ordinanze sindacali di affidamento diretto di Angarano) aveste lo stesso metro di giudizio circa la loro affidabilità? E se la procura della Repubblica di Milano in questo caso ha fatto istanza di fallimento, per voi va tutto bene lo stesso? E consentitemi un’altra domanda: i 900 mila euro che volevate “regalare” a fine anno come debito fuori bilancio (che io impedii di approvare), li avete ormai accantonati o volete ancora insistere in quel regalo magari non più natalizio ma pasquale? Visto che anche gli avvisi di garanzia della procura vi scivolano addosso per le spiagge, una brutta scivolata sull’immondizia non la temete? Dopo le rassicurazioni di Naglieri sulle spiagge, ora quelle di Consiglio sull’igiene urbana. Angarano stai sereno...».