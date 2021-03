“Bisceglie: dialogo tra città e campagna”.

È questo il titolo del video realizzato dai giovanissimi soci dell’Interact Club Bisceglie per promuovere la bellezza e l’identità della città di Bisceglie, nell’ambito del concorso organizzato dal Distretto Rotary 2120 – Puglia e Basilicata che ha per tema “La città visibile e la città invisibile”. Il concorso vede la partecipazione di ben 38 video, provenienti da varie città, ed è organizzato in occasione dell’annuale seminario RYPEN (Rotary Youth Program of Enrichment), rivolto ai giovani che frequentano le scuole superiori.

È possibile sostenere i giovani dell’Interact Bisceglie mettendo un like al video pubblicato su youtube, al link: https://www.youtube.com/watch?v=H-F5-UyX4wY entro le ore 12 di sabato 13 marzo.

Il video che riceverà più like si aggiudicherà un premio in denaro da utilizzare per progetti di service a favore della comunità locale.

Intento del filmato realizzato dall’Interact Bisceglie è quello di valorizzare la nostra città, evidenziandone il legame imprescindibile con il mare e con l’agro, disseminato di beni storico-culturali diffusi, oltre che di colture di eccellenza. Elemento distintivo è anche la colonna sonora, originale e inedita, composta da Fabio Di Liddo, giovane musicista e compositore biscegliese, socio del Rotaract.

L’Interact è un club patrocinato dal Rotary, che mira a sviluppare l’attitudine al servizio e lo spirito di gruppo nei ragazzi e nelle ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni. A Bisceglie è attivo già da parecchi anni e si è impegnato in varie iniziative a favore dei giovani e del territorio.