​Percettori del Reddito di Cittadinanza in servizio presso il Giudice di Pace di Bisceglie

«A nome dell'Associazione Avvocati Bisceglie ringrazio l'Amministrazione Comunale che ha recepito il nostro invito di attivare i Progetti Utili alla Collettività – P.U.C. ex art. 4 DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, seppur con ritardo».

E' quanto scrive, in una nota, il Presidente dell'associazione avv. Domenico Di Pierro.

«E' da qualche giorno infatti - scrive Di Pierro - che l'Ufficio del Giudice di Pace di Bisceglie è dotato di addetti all'importantissimo servizio di presidio sanitario. L'Amministrazione ha destinato a tale funzione i beneficiari del “reddito di cittadinanza”, tenuti ad offrire, nell’ambito del patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili per la collettività. La nostra Associazione ne suggeriva l'attivazione già a novembre dello scorso anno, a seguito di un caso di positività all'interno dell'Ufficio. Grazie alla collaborazione e ai notevoli sacrifici di dipendenti e avvocati, è stato possibile gestire al meglio l’emergenza, evitando nuove situazioni di pericolo. Ci auguriamo che il nuovo servizio ci aiuti a superare quella che si appalesa come la fase finale della pandemia, attesa l'imminente vaccinazione di massa».