​Avvisi di garanzia per i lidi di La Salata, Spina: «Angarano chiarisca se c'è anche lui»

« Avvisi di garanzia ai lidi di La Salata, Angarano dica se è lui stesso destinatario o chi siano i destinatari degli avvisi di garanzia notificati in data odierna unitamente ai provvedimenti di sequestro penale».

E' la richiesta di chiarimenti avanzata dal Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina, dopo lo scossone giudiziario che ha animato la notte di sabato 6 marzo con i sigilli apposti dalla Guardia costiera ai lavori in corso di esecuzione lungo la litoranea biscegliese.

«Si tratta di aree demaniali di competenza comunale - scrive Spina - e oggetto di concessioni demaniali. Le parole rassicuranti dell’assessore giustizialista e giudice Naglieri, che ha perso in questi anni addentellati importanti nelle sue relazioni trasversali, non sono più tali da garantire l’impunità o la “legittimità forzata” degli atti amministrativi. “Mala tempora currunt”, purtroppo, per l’amministrazione biscegliese, dopo la superficialità e l’illegittimità costante di questi anni di Angarano sindaco. I danni alle casse comunali, all’ambiente e ai cittadini non potranno rimanere senza responsabili. Non era mai successo prima d’ora di vedere a Bisceglie cantieri su aree pubbliche sequestrati dalla magistratura penale. Impreparazione, arroganza e presunzione stanno dando gli effetti negativi che avevamo preannunciato. Angarano mediti se per andare avanti il prezzo che dovrà pagare sia molto salato e rischioso a causa di compromessi e atti amministrativi che lo costringono a firmare coloro che da dietro lo muovono come una marionetta».