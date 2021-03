​Villa Giulia ora si appella alla Regione

«Pensiamo ai bambini e alle loro famiglie»: è questo l’appello alla Regione e alle Istituzioni che arriva da Villa Giulia, centro diurno socio-educativo per minori.

Dal primo marzo, le suore francescane alcantarine che coordinano le attività del Centro sono state costrette a comunicare alle famiglie un taglio ‘retroattivo’ dei fondi regionali: la Regione ha deciso solo ora che per l’anno scolastico 2020/2021 il Centro non deve accogliere 24 bambini, bensì solo 11. Così, la vita di 13 famiglie, di 13 bambini e ragazzi biscegliesi, rischia di essere compromessa.

Suor Paola, responsabile del Centro Villa Giulia, scrive al Presidente della Regione Emiliano: «Da settembre la nostra struttura ha regolarmente effettuato il servizio in favore di 24 bambini che, nonostante la situazione pandemica, hanno potuto beneficiare di un luogo non solo in cui ricevere l’adeguato sostegno scolastico, piuttosto che percorsi educativi individuali, supporto e sostegno nelle autonomie, servizio mensa e trasporto, ecc, ma anche forse dell’unico luogo di relazioni e interazioni reali nel ‘deserto’ in cui è stato lasciato il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza a causa della chiusura di tutti i luoghi e gli spazi, dalla scuola alle palestre, in cui i bambini potevano costruire la propria crescita».

Solo oggi, a sei mesi dall’avvio delle attività del Centro Villa Giulia, eccellenza in campo socio-educativo, un sistema farraginoso che non funziona impone, in piena emergenza sanitaria ed educativa, che 13 bambini su 24 restino fuori dal Centro.

«Le famiglie che frequentano questo tipo di servizio – continua suor Paola – hanno basse capacità economiche che nella maniera più assoluta le consentirebbero di poter sostenere privatamente i costi della retta mensile».

Una situazione difficile dove a pagare il costo di burocrazia e disattenzione sono i bambini di Villa Giulia, un centro che opera a Bisceglie da 40 anni e che ha accolto, e in tanti casi ‘salvato’, centinaia e centinaia di minori.