Bando per individuare il logo per il giubileo della Parrocchia di San Pietro a Bisceglie

«Carissimi – così in apertura di un comunicato don Gaetano Corvasce, parroco della Parrocchia San Pietro in Bisceglie - in occasione della celebrazione del Cinquantesimo anniversario di istituzione della Parrocchia “San Pietro” in Bisceglie, avvenuta nel 1972 -, abbiamo aperto l’anno di preparazione che culminerà con l’apertura dell’anno giubilare il 22 Febbraio 2022. Vivremo questo percorso in sintonia con gli orientamenti che l’Arcivescovo, Leonardo D’Ascenzo, ha consegnato alla Diocesi per questo triennio: “Una Chiesa che ha il sapore della casa, una casa che ha il profumo della Chiesa”. Per accompagnare le iniziative che nell’anno di preparazione e durante l’anno giubilare saranno organizzate, è indetto un bando per individuare un logo per il Giubileo».

La partecipazione al concorso può essere individuale o di gruppo ed è pubblica. Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo del Giubileo, con formato cartaceo e digitale vettoriale. Dovrà contenere riferimenti grafici a San Pietro e alla sua vicenda di vita quale pescatore della Galilea, al tema della comunità/quartiere, comprendere la denominazione “Sulla barca di Pietro” Ad individuare il vincitore sarà un commissione giudicatrice composta dal Parroco, un Sacerdote che ha operato nel corso dei 50 anni nella comunità, un membro del Consiglio pastorale, uno storico, un artista e il Direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi.

I criteri di fondo in base ai quali avverrà l’individuazione del logo, sono: «efficacia comunicativa, l’elaborato dovrà essere significativo, appropriato, originale, semplice, facile da ricordare, coerente e idoneo per l’identificazione del Giubileo; attinenza e coerenza con quanto richiesto dall’art. 2 del presente regolamento; valore estetico ed artistico, armonia e coerenza di forme, colori e caratteri; facilità di riproduzione, bianco e nero, a colori e in diversi formati».

La partecipazione al concorso è gratuita. Ciascun elaborato, in formato cartaceo e digitale, dovrà essere consegnato entro e non oltre il 30 aprile 2021 presso la Parrocchia “San Pietro”, via Amando Vescovo, n. 29, Bisceglie, tutti i giorni, dalle 17,30 alle 19,30. Il bando nella su interezza può essere richiesto tramite mail al seguente indirizzo sanpietro@arcidiocesitrani.it . Potrà essere scaricato dalla pagina fb della diocesi.