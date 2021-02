«Ce l’abbiamo fatta, a tempo di record abbiamo allestito e messo a disposizione della Asl Bt il PalaCosmai per la campagna vaccinale di massa. Sabato 27 febbraio, secondo quanto stabilito dalle Autorità Sanitarie si partirà con circa 400 concittadini tra personale scolastico, farmacisti e volontari di Protezione Civile. La struttura rimarrà comunque a disposizione della Asl Bat affinché, se Autorità lo riterranno, possa essere utilizzata anche per gli over 80 e la vaccinazione della Comunità per operazioni che siano quanto più veloci possibili».

E' quanto annunciato dal Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.