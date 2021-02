Confcommercio Bari-Bat, nasce Ncc: la categoria del noleggio con conducente si organizza​

Le misure di contenimento del contagio hanno ridotto gli spostamenti, il turismo è uno dei comparti che da un anno a questa parte soffre le conseguenze della pandemia che si abbattono anche sui trasporti. Tra i settori colpiti anche quello del noleggio con conducente. Per questo nasce in Confcommercio il sindacato che riunisce gli imprenditori del settore. Presente alla costituzione del “Noleggio con conducente Confcommercio” il direttore della Confcommercio Bari-Bat, Leo Carriera. Il gruppo nasce dall’esigenza del settore di poter contare su una rappresentanza a vari livelli istituzionali. Per questo il Consiglio è composto da referenti provenienti dai vari comuni della Città metropolitana. Nell'assemblea costitutiva è stato eletto il presidente Ncc Confcommercio, Lorenzo Cappiello, segretario Cristiano Caldara, vice presidenti Giovanni De Santis e Antonio Calefati.

“La categoria ha necessità di essere rappresentata da un’associazione riconosciuta e rappresentativa come la Confcommercio per portare all'attenzione delle istituzioni le problematiche relative alla categoria ben note agli operatori del settore. Il Gruppo rappresentato da imprenditori radicati sul territorio si pone l’obiettivo di creare le condizioni per l’affermazione della categoria nel pieno rispetto di leggi e regolamenti”, dichiara il neo eletto presidente Cappiello.

“Auguriamo buon lavoro e diamo il benvenuto al gruppo che si è costituito a Bari, certi che sapranno ben rappresentare i colleghi del noleggio con conducente con grande incisività e proseguendo nella strada di costrizione di un gruppo capace di far fronte comune nella risoluzione delle problematiche della categoria, grazie al supporti di tutta la rete dei servizi e dell’assistenza della Confcommercio”, concludono Leo Carriera e Alessandro Ambrosi, direttore e presidente della Confcommercio Bari-Bat.