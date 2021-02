«Completati i lavori di rifacimento del manto stradale anche in zona Sant’Agostino, dove non si interveniva da oltre trent’anni e le strade erano dissestate».

A darne notizia è il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

«Un altro passo avanti - scrive - per tornare ad avere strade confortevoli e sicure che non danneggino più le auto e non mettano in pericolo l’incolumità di motociclisti, ciclisti e pedoni. Come già puntualizzato dall’Assessore alle manutenzioni Natale Parisi, che sta seguendo i lavori, continueremo a riasfaltare altre strade seguendo il piano triennale approvato dalla nostra Amministrazione e raccordando gli interventi con i lavori in corso per la fibra ottica e il potenziamento della rete elettrica e della rete idrica».