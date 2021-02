​Vaccinato​ il personale di assistenza specialistica per i disabili di Bisceglie

E' cominciata nei tre capoluoghi della Bat la vaccinazione anti-covid dei docenti e del personale scolastico per mettere in sicurezza le scuole del territorio. Da domani parte anche la vaccinazione degli over 80.

Ma oggi, a Trani, nel Palazzetto dello Sport, si è tenuta la vaccinazione anche di una parte del personale in servizio a Bisceglie.

In particolare sono stati vaccinati tutti i 54 educatori professionali impegnati nel servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Trani e Bisceglie.

Presto toccherà anche a Bisceglie organizzare la vaccinazione di tutto il personale scolastico e dei prof.