​Verde pubblico, è Bisceglie il comune della Bat che investe di più

Quanto si spende per il verde pubblico? Secondo i bilanci riclassificati da Openpolis e Openbilanci questa voce di spesa rientra nella categoria della spesa per la tutela ed il recupero ambientale.

Sulla base dei risultati di bilancio riferiti al 2019 della Bat, il comune in cui si è investito di più è Bisceglie, con circa 450 mila euro, pari cioè a 8,2 euro di spesa pro-capite. Segue al secondo posto Trani con 329,4 mila euro per una spesa pro-capite di 5,9 euro. Al terzo posto vi è Trinitapoli, con 195,2 mila euro con una spesa pro-capite pari a 13,75 euro. Il quarto posto spetta a San Ferdinando di Puglia, dove gli investimenti per il verde pubblico risultano essere 124,2 mila euro per una spesa pro-capite intorno a 8,88 euro. Al quinto posto va Canosa, dove la spesa per il verde pubblico ammonta a 118,2 mila euro per una spesa pro-capite intorno a 4,04 euro.

Sono inferiori le quote di spesa di Minervino Murge, Spinazzola, Barletta e Margherita di Savoia. Non sono disponibili i dati di bilancio di Andria.

QUANTO SI INVESTE PER IL VERDE PUBBLICO NELLA BAT – 2019

Popolazione Spesa per il verde pubblico Spesa pro-capite per il verde pubblico Comuni (unità) (euro) (euro) Bisceglie 55.385 449.569,76 8,20 Trani 56.031 329.434,92 5,88 Trinitapoli 14.649 195.205,92 13,75 San Ferdinando di Puglia 13.828 124.208,10 8,88 Canosa di Puglia 29.847 118.242,49 4,04 Minervino Murge 8.864 43.302,60 5,03 Spinazzola 6.515 35.888,42 5,74 Barletta 94.477 8.491,39 0,09 Margherita di Savoia 11.771 2.500,00 0,22 Andria 99.857 n.d. n.d.

Fonte: elaborazione su dati Openpolis e Openbilanci