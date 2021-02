​Vaccini anti-covid: a Bisceglie dal 22 febbraio gli over 80. Presto il personale scolastico

«Questa mattina ho partecipato ad una videoconferenza con il Prefetto della Bat Maurizio Valiante, il Direttore Generale della Asl Bt, Alessandro Delle Donne, e gli altri sindaci della nostra provincia. Nella riunione abbiamo fatto il punto su tempi e modalità delle vaccinazioni del personale scolastico, che stanno partendo nelle città capoluogo, come stabilito dalle Autorità Sanitarie, e arriveranno presto a Bisceglie».

A darne notizia è il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

«In queste ore - prosegue - il Dipartimento di prevenzione della Asl Bt sta raccogliendo le adesioni tra il personale dei nostri istituti scolastici. A proposito di questo, nel corso dell’incontro abbiamo avuto la conferma che il vaccino sarà somministrato anche agli educatori che si occupano dell’assistenza specialistica.

Stiamo offrendo massimo supporto logistico e organizzativo per lo svolgimento delle operazioni nel più breve tempo possibile e in sicurezza. Con il Dipartimento di Prevenzione e la Asl Bt siamo al lavoro per individuare e attrezzare una struttura comunale idonea, così da essere subito pronti a partire con le vaccinazioni del personale scolastico non appena sarà stabilito dalle Autorità Sanitarie.

Tra le categorie individuate come prioritarie ci sono anche gli agenti di Polizia Locale, in prima linea dall’inizio dell’emergenza sanitaria: anche per loro si procederà nei prossimi giorni previa raccolta delle adesioni.

Sono quasi completate le vaccinazioni degli operatori sanitari e dal 22 febbraio si partirà a Bisceglie con gli over80».