Sostituiti scaldabagni in 4 scuole, “chiusa con i fatti una polemica pretestuosa”

“Nei giorni scorsi si è provveduto alla sostituzione degli scaldabagni nelle scuole di via Martiri di via Fani, alla ‘San Giovanni bosco’, ‘don Tonino bello’ e alla ‘De Amicis’. Con i fatti, come sempre, chiudiamo una polemica sterile del consigliere Amendolagine sull’acqua fredda nei bagni, che lungi dall’essere una segnalazione costruttiva per risolvere il problema, è stata utilizzata come un pretesto per strumentalizzazioni politiche e accuse gratuite fuori luogo. Ancora una volta dimostriamo concretamente la massima attenzione al mondo della scuola. Continueremo a profondere impegno restando sempre in costante ascolto dei dirigenti e delle comunità scolastiche, prodigandoci, come è nostro dovere, per migliorare i nostri istituti scolastici e parallelamente la qualità della vita nelle nostre scuole. In questo senso è innegabile l’impegno di questa amministrazione non solo nell’affrontare l’emergenza Covid con interventi strutturali in tutti gli edifici scolastici ma anche nel renderli più sicuri ed efficienti”. Lo dichiara Loredana Acquaviva, Assessore alle politiche scolastiche del Comune di Bisceglie.