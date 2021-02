“Continuano i lavori per il rifacimento delle strade cittadine. In questi giorni sono in corso gli interventi in strada San Pietro, dove non si operava da oltre 20 anni, come dimostra lo stato molto precario del manto stradale e le tante buche presenti. Come avvenuto su tutta la ex statale Adriatica, da un capo all’altro della nostra Città, gli interventi sono realizzati con tutti gli accorgimenti tecnici affinché il nuovo asfalto sia posato in maniera idonea. Non più rattoppi, quindi, ma ri-bitumazione completa così da risolvere il problema del cattivo stato delle strade in maniera stabile e duratura. Prosegue dunque l’attuazione della prima annualità del “piano-strade” triennale della nostra Amministrazione, con un investimento complessivo di circa tre milioni di euro. Proseguiremo gradualmente con gli interventi in tante altre arterie stradali di Bisceglie tenendo presente che in questo periodo sono in corso di svolgimento importanti lavori da parte dell’Enel per il potenziamento dell’infrastruttura della rete elettrica e di Open Fiber per l’installazione di una rete internet a banda ultra-larga completamente in fibra ottica. Sono in programma, inoltre, importanti lavori di risanamento e potenziamento della rete idrica da parte di Acquedotto Pugliese. Tutti questi interventi miglioreranno notevolmente i servizi e consentiranno di rispondere in maniera efficace ai nuovi e crescenti fabbisogno della Comunità. È evidente che il rifacimento delle strade debba tenere in considerazione tutto questo con un’operazione di raccordo che consenta di riasfaltare le strade al termine di tutti gli interventi, così da evitare di dover rompere il manto stradale poco dopo averlo risistemato”. Lo dichiara Natale Parisi, Assessore alle manutenzioni del Comune di Bisceglie.