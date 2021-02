​Contagi in calo a Bisceglie: i positivi sono 175. Prosegue il piano vaccinale

«L’andamento del contagio a Bisceglie continua ad essere in leggera diminuzione, in linea con il trend degli ultimi aggiornamenti. I positivi al momento sono circa 175».

E' l'aggiornamento settimanale del Sindaco Angelantonio Angarano.

«Sul fronte della campagna vaccinale - prosegue -, come comunicatoci dalla Asl Bt che sta organizzando e seguendo le operazioni sul territorio, è stata completata la somministrazione (sia prima dose sia richiamo) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. Anche i medici di medicina generale e i pediatri di libera sono stati sottoposti ad entrambe le dosi di vaccino. In questi giorni è la volta dei dentisti e, nella settimana prossima, dei farmacisti. Dal 22 febbraio la Asl Bt inizierà anche su Bisceglie la vaccinazione degli over80. Come Amministrazione abbiamo offerto la nostra disponibilità a tutto ciò che potrebbe essere di supporto alle operazioni».