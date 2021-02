Lavori di ristrutturazione dell'Ospedale di Bisceglie, arriva il via libera

Nel corso dell’ultima Conferenza Stato-Regioni presieduta dall'allora Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, è stata approvata l’intesa sullo schema di decreto del Ministro della Salute, relativo agli interventi da finanziare in materia di edilizia sanitaria e ricerca sanitaria.

Risorse finanziarie per oltre 60 milioni di euro saranno destinate per l’adeguamento e l’ammodernamento dei presidi ospedalieri pubblici di Foggia, Andria e Bisceglie per gli anni 2021-2027.