​La scuola Monterisi si trasferisce a Salnitro per i lavori di ristrutturazione

Al termine dell’anno scolastico in corso la SMS Monterisi trasferirà temporaneamente le attività didattiche presso il plesso di Salnitro a seguito dell’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio. A darne notizia sono i vertici della stessa scuola biscegliese.

«È iniziato il conto alla rovescia per l’opera tanto attesa e desiderata che vedrà la Scuola Secondaria di Primo Grado Riccardo Monterisi rinascere con un progetto del Comune di Bisceglie finanziato dalla Regione Puglia con 5,34 milioni di euro. L’intervento che inizierà al termine dell’anno scolastico in corso dovrebbe concludersi nell’arco di due anni. Per l’intera durata dei lavori le attività didattiche della Scuola Monterisi saranno svolte presso il plesso scolastico di Salnitro.

Il progetto prevede lavori di adeguamento sismico, ampliamento ed efficientamento energetico della scuola, compresa la realizzazione di una moderna arena-auditorium che sulla copertura avrà un campo da basket/volley.

La Scuola Media Riccardo Monterisi è stata costruita nei primi anni ’70 in un quartiere che in quegli anni viveva un notevole sviluppo edilizio e che tutt’oggi costituisce una zona di espansione della città di Bisceglie. Dagli anni ‘70 ad oggi grazie alle brillanti intuizioni dei Dirigenti Scolastici, al lavoro dei Docenti e di tutto il personale scolastico la Scuola è cresciuta richiedendo nuovi spazi accoglienti e funzionali rispetto alle attività didattico-educative proposte anche attraverso l’offerta formativa. L’orchestra Monterisi troverà, finalmente, la sua dimensione ideale nella nuova struttura che prevede spazi idonei alle esercitazioni e alle esibizioni.

La Scuola “Riccardo Monterisi” con il suo teatro sport-arena sarà, inoltre, un importante contenitore aperto alla Città per la promozione e fruizione delle attività culturali in molteplici forme (musica, teatro, danza ecc.) e dell’attività sportiva. Dalla realizzazione dell’arena-auditorium saranno ricavati ulteriori spazi dedicati ad attività laboratoriali che andranno a valorizzare l’offerta formativa della Scuola.

Il progetto prevede l’irrobustimento delle strutture per l’adeguamento alle normative vigenti in materia antisismica, il rifacimento dei servizi igienici e degli impianti idrico-fognanti, il rifacimento delle pavimentazioni, il miglioramento delle funzionalità della palestra, il riallineamento agli attuali standard prestazionali in materia di contenimento energetico e miglioramento del clima interno, il superamento definitivo delle barriere architettoniche favorendo la completa accessibilità dell’istituto scolastico».