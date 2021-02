Vaccini: in Puglia 105mila over 80 si sono prenotati

Hanno superato quota 100mila le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid degli over 80 in Puglia. Per la precisione, alle 10 di oggi, sono 105mila le adesioni alla campagna vaccinale. Le prenotazioni, come ricorda l'assessore alla Sanita' Pier Luigi Lopalco, sono state aperte giovedi' 12 febbraio alle 14 e dopo quattro giorni "siamo gia' alla meta' del target atteso". Gli over 80 sono circa 230mila in Puglia. "Continueremo a lavorare per raggiungere e vaccinare quanti piu' pugliesi possibile utilizzando al massimo tutte le dosi di vaccino che riceveremo nelle prossime settimane", ha annunciato Lopalco. Agli anziani verra' somministrato il siero Pfizer o Moderna, come da indicazioni del ministero.