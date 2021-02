Caracciolo: «200mila euro per il trasporto pubblico locale del comune di Bisceglie»

“La giunta regionale ha finanziato con una cifra pari a 200mila euro il servizio pubblico di trasporto cittadino del comune di Bisceglie”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

“Lo scorso 14 gennaio - afferma Caracciolo - si è tenuto in incontro tra Regione Puglia, Provincia di BAT e Comune di Bisceglie presso l’Assessorato ai Trasporti e Mobilità Sostenibile. Da tale incontro - spiega il consigliere regionale - è emersa la possibilità di erogare un sostegno di 200mila euro necessario al comune di Bisceglie per evitare interruzioni del servizio di trasporto pubblico che potrebbero a situazioni di disagio soprattutto alle fasce deboli della popolazione ed a studenti e lavoratori delle Istituzioni scolastiche del secondo grado di istruzione, nella fase imminente della progressiva riattivazione delle attività didattiche in presenza”.

“Il finanziamento- prosegue il presidente del gruppo PD - potrà essere utilizzato oltre che per scongiurare l’interruzione del servizio anche per servizi aggiuntivi eventualmente necessari alla implementazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19”.

“La Regione Puglia ed in particolare l’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia, cui va il mio ringraziamento, ha immediatamente accolto le istanze del comune di Bisceglie offrendogli - conclude Caracciolo - il sostegno necessario a scongiurare l’interruzione di un servizio fondamentale per la cittadinanza”.