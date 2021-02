Ciottoli in spiaggia, "Angarano si metta una mano sulla coscienza e fermi i lavori"

"Purtroppo, l’ho detto fin dal primo giorno: modificare l’impostazione tecnica dei lavori sulle spiagge che aveva utilizzato la mia amministrazione e’ deleterio! Quando sei una persona chiara, che si assume le responsabilità di quello che dice e quello che fa, solo il tempo diventa giudice galantuomo".

È quanto scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

"Angarano - prosegue- fa scempio di tutte le risorse che gli ha lasciato l’amministrazione Spina. Le spiagge non fanno eccezione. Gli do un consiglio: sarebbe pazzesco fare il nono deposito di ciottoli sulla spiaggia oggetto dei lavori finanziati dalla mia amministrazione. Si fermi un attimo Angarano e si metta una mano sulla coscienza: se fossero stati soldi suoi avrebbe buttato all’aria (anzi all’acqua) tanto denaro? O sarebbe stato più attento e parsimonioso e non allegro come fa con le risorse comunali riempendo di debiti ogni giorno il Comune di Bisceglie? Basta! Si modifichi l’impostazione dei lavori!

Striscia la notizia o altri media nazionali presto si accorgeranno di questa vicenda ridicola e al contempo gravissima che sta accadendo sui ciottoli biscegliesi e costringeranno all’intervento la Corte dei Conti e la Procura! Angarano per il bene dei biscegliesi e per il suo interesse si fermi".