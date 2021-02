Incidente alle porte di Minervino, coinvolte 5 persone. Due biscegliesi

Attimi di paura si sono vissuti nella tarda serata di ieri, domenica 14 febbraio; un sinistro è avvenuto alle ore 21.30 circa sulla SP 234, coinvolte un suv Audi Q5 sulla quale viaggiavano due cittadini biscegliesi ed una Peugeot 106 su cui viaggiavano 3 ragazzi minervinesi. L’impatto è stato frontale, ed ha richiesto l’intervento di 3 ambulanze che hanno provveduto a trasportare i viaggiatori del suv presso l’ospedale di Altamura mentre i 3 ragazzi di Minervino sono stati trasportati al “Bonomo” di Andria.

Alla base dell’impatto forse la superficie del manto stradale resa impercorribile a causa del ghiaccio formatosi nelle ultime ore, nonostante la protezione civile e la Provincia abbiano provveduto, nella serata di ieri e per tutta la giornata odierna a spargere sale anche in quel tratto di strada.

Seguiranno aggiornamenti mentre rinnoviamo l’invito a non utilizzare le autovetture se non in casi strettamente necessari, o con gomme termiche o con catene montate, dal momento che, anche per questa notte, le temperature si stima che arrivino sotto lo zero.