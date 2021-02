E' in corso in queste ore una delicata operazione condotta in collaborazione tra Comune di Bisceglie, polizia locale, carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco e mezzi del 118 nel centro storico di Bisceglie, a due passi dal Palazzo di città.

Si tratta dello sgombero di alloggi popolari occupati abusivamente. Questa mattina era in programma lo sgombero forzato di 4 immobili (tre dei quali sono già stati liberati entro le 9 di questa mattina). Altri potrebbero essere interessati nei prossimi giorni. Non c'è stato bisogno dell'uso della forza, ma la presenza delle forze dell'ordine era necessaria per evitare che la situazione potesse degenerare.

Nel corso della giornata è ipotizzabile una relazione dettagliata da parte dell'amministrazione comunale.