In fiamme un'auto in via Bovio, nessun ferito. Traffico in tilt

Solo il pronto e tempestivo intervento di carabinieri e vigili del fuoco ha consentito di spegnere rapidamente le fiamme che avvolgevano una vettura in via Bovio a Bisceglie.

L'incendio è divampato intorno alle 20.15 in via Bovio, all'altezza dell'incrocio con via Can. Pasquale Uva, a due passi dal cimitero. In fiamme, per cause tutte da accertare, una Opel Agila. Fortunatamente non si registrano feriti e la situazione è tornata velocemente alla normalità, anche se per tutto il tempo il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia.