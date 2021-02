"Patti ​Chiari" in campo a difesa degli "eroici Operatori Sanitari"

«Quanto sta accadendo agli OSS in questi giorni nella Bat e nella nostra regione è a dir poco scandaloso! La disinvoltura con la quale i responsabili stanno trattando questi lavoratori, considerati da tutti come eroi per l impegno profuso in questa pandemia, non può essere più tollerata».

E' quanto si legge nella nota diffusa dalla coalizione "Patti Chiari",

«I biscegliesi - prosegue - nel totale disinteresse della Amministrazione comunale, devono mobilitarsi per far sentire la propria ferma disapprovazione su una disinvolta gestione della cosa pubblica, disattenta delle vere problematiche dei cittadini. Il Sindaco potrebbe intervenire seriamente per porre riparo a questa situazione penosa? Più rispetto per i lavoratori».