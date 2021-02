​A Bisceglie i contagiati scendono a 200, il Sindaco: «Zona-gialla non vuol dire liberi tutti»

«L’andamento del contagio nella nostra Città è sostanzialmente stabile, con un numero attuale di circa 200 positivi, numero leggermente inferiore (erano 220, ndr) rispetto all’ultimo aggiornamento».

E' quanto rivela il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

«Quello che mi preme, però - prosegue -, è rivolgervi un appello. Da oggi, come sapete, torneremo ad essere zona-gialla. Questo però non deve essere scambiato per un “liberi tutti” perché sarebbe un errore imperdonabile che potrebbe causare gravi problemi.

Zona gialla non significa assolutamente che possiamo smettere di rispettare le regole. Zona gialla non significa che l’emergenza sia superata. Zona gialla non significa che ora possiamo fare assembramenti né in luoghi privati né in luoghi pubblici. Domenica prossima, per esempio, sarà una domenica di Carnevale: non rechiamoci in centro con i nostri bimbi per evitare affollamenti. Da genitore di due bambini so bene che questa è la festa dei più piccoli. Ma quest’anno siamo chiamati alla rinuncia per proteggere innanzitutto loro e noi stessi.

Il numero di positivi ancora alto e la campagna vaccinale di massa che deve entrare nel vivo ci fanno capire che siamo in una fase ancora altamente delicata in cui è necessaria la massima prudenza e il senso di responsabilità. Cogliamo la zona gialla come un’opportunità per dare ossigeno alla nostra economia e a tante attività che hanno sofferto duramente in questo periodo. Ma come ogni opportunità dobbiamo saperla sfruttare con buonsenso, rispettando le regole.

Continuiamo ad essere uniti in questa battaglia».