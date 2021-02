​«Bisceglie maglia nera per indice di mortalità, forse per la mancanza di un sindaco capace?»

«Bisceglie con un altissimo indice di mortalità nel 2021 (periodo Covid). Nella Bat siamo secondi dopo la sola città di Canosa».

A ribadirlo in una nota è il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Dopo essere stata tra le prime città pugliesi per indice di contagiosità Covid (in proporzione agli abitanti) - prosegue -, ora Bisceglie risulta una delle maglie nere per la mortalità. Solo sfortuna di Bisceglie? Oppure la mancanza di un sindaco capace e coraggioso e di una guida sicura Bisceglie l’ha pagata con un prezzo molto più alto rispetto alle città limitrofe, che hanno avuto invece sindaci più pronti e capaci a prendere decisioni? Per precisione: questi dati non c’entrano con la presenza della Casa Divina Provvidenza e dell’ospedale Covid, che non rientrano nella casistica».