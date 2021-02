«​Contagi in leggera diminuzione a Bisceglie: i positivi sono 220»

«L’andamento del contagio nella nostra Città continua ad essere in leggera diminuzione, in linea con il trend delle ultime settimane. Attualmente i positivi sono circa 220».

A comunicare il dato è il Sindaco Angelantonio Angarano.

«La situazione - aggiunge -, benché in miglioramento, merita tuttavia ancora la massima attenzione e prudenza da parte di tutti noi visto che siamo in una fase delicatissima in cui potremmo pagare caro ogni minimo errore. Dobbiamo essere da esempio anche per chi non rispetta ancora le regole e mette in pericolo la salute di tutti. Quindi raccomando il massimo senso di responsabilità e vi invito a tenere la guardia sempre alta affinché possiamo tornare il più presto possibile alle nostre vite, anche grazie alla campagna vaccinale».