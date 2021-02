Crisi ristoratori, a Bisceglie arriva Alfonsino e assume 50 rider

Per supportare i ristoratori ed evitare il crollo dei clienti, a Bisceglie sta per arrivare Alfonsino , il delivery sostenibile che permette di ordinare anche da Facebook . Già attivo in oltre 300 comuni di Italia, per l’avvio del servizio di consegne di cibo a domicilio nella città pugliese assumerà 50 rider.

Da una recente analisi Coldiretti/Censis, la consegna di pasti a domicilio dopo l'emergenza sanitaria, interessa quasi quattro italiani su dieci che hanno ordinato dal telefono o dal proprio pc pizza, piatti etnici o veri e propri cibi gourmet durante l’anno.



«Ma se i grandi colossi del food delivery puntano a coprire le grandi città italiane - si legge nella nota diffusa dalla stessa azienda -, a fornire un servizio di consegne a domicilio ai piccoli centri, è Alfonsino Delivery, https://alfonsino.delivery/, che permette di ordinare dai migliori ristoranti, trattorie, sushi bar della città in modo semplice, via chat su Facebook Messenger oppure attraverso la classica App e ricevere il proprio pasto in 30 minuti. Proprio in questi giorni, dopo la prima apertura in Puglia, nella città di Trani, Barletta ed Andria, il servizio di Delivery annuncia di raggiungere anche Bisceglie, permettendo così agli abitanti che vivono nel raggio di 4 km dal centro di poter ricevere comodamente a casa il proprio pasto in 30 minuti.

Nato a Caserta nel novembre del 2016, dall’ingegno ed intuizione di Carmine Iodice, Domenico Pascarella e Armando Cipriani, Alfonsino è già attivo in più di 300 comuni italiani, 6 regioni e può contare su oltre 700 ristoratori partner tra cui Burger King, Grom e Old Wild West.