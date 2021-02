Contributo fitto-casa: prorogata la trasmissione delle graduatorie alla Regione

La Giunta regionale, con suo provvedimento del 27 gennaio 2021, ha disposto, per i Comuni, la proroga dei termini per la presentazione delle risultanze dei bandi relativi ai contributi in sostegno dei canoni di locazione.

In pratica i Comuni, sia in riferimento al bando per il sostegno ai canoni di locazione durante il lockdown, sia in relazione al bando per i fondi sociali, dovranno trasmettere le graduatorie e tutta la documentazione richiesta, entro lunedì 1° marzo, non più entro il 31 gennaio scorso.