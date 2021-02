Consulte: pubblicati gli avvisi per gli esperti che saranno nominati dal Sindaco

Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Bisceglie gli avvisi per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate esclusivamente alle nomine di esperti nelle quattro consulte cittadine (Centro Storico; Politiche di Inclusione Sociale; Politiche Culturali; Ambiente, Sicurezza Stradale e Mobilità Sostenibile) che il Sindaco ha facoltà di scegliere tra residenti ed operatori del settore, con comprovata esperienza tecnica nelle materie strettamente afferenti l’oggetto e le finalità della consulta di riferimento.

Questi avvisi, dunque, hanno la finalità di completare la composizione delle consulte attraverso la designazione dei componenti di nomina sindacale che si affiancheranno ad Associazioni ed Organismi non lucrativi (già partecipanti ad un precedente avviso pubblico).

“Si tratta di esperti la cui nomina è facoltà diretta del Sindaco che vogliamo individuare attraverso la massima partecipazione, così da ampliare il coinvolgimento di quanti vorrebbero dare un contributo in termini di idee, proposte e progettualità”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

Le consulte possono, nelle materie di competenza, esprimere: a) pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa su atti comunali; b) proposte agli organi comunali per l’adozione di atti; c) proposte per la gestione e l’uso dei servizi e beni comunali. Le stesse possono chiedere che i funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l’esposizione di particolari problematiche. Si precisa che la partecipazione alla Consulta è onorifica e non determina il riconoscimento di compensi, indennizzi o rimborsi.

Le richieste dovranno pervenire entro lunedì 8 febbraio 2021 utilizzando apposito modulo reperibile sul sito web del comune di Bisceglie (www.comune.bisceglie.bt.it) e dovranno essere indirizzate al Sindaco, in via Trento n. 8. Le domande potranno essere inviate a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it. In alternativa le richieste possono essere anche consegnate a mano al protocollo generale del Comune, in via Trento 8.