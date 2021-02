Populorum progressio ed emergenza educativa nella memoria di don Bosco

L’attenzione al tema educativo è stata volutamente data dall’abate di Sant’Adoeno, il can. Paolo Bassi, e dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, vista l’urgenza di una riflessione su questo tema.

La ricorrenza liturgica della memoria di San Giovanni Bosco è stata il contesto occasionale per tale riflessione divenuta preghiera nella celebrazione eucaristica, presieduta dallo stesso abate Bassi, la sera del 31 gennaio alla presenza di parrocchiani, dirigenti scolastici e insegnanti di ogni ordine e grado della Città di Bisceglie, dall’abate stesso personalmente invitati unitamente al Sindaco Angelantonio Angarano e all’Assessore all’Istruzione Loredana Acquaviva.

Don Paolo Bassi ha tenuto a spiegare: «L’urgenza della sfida educativa è evidente a tutti noi oggi in un contesto certamente diverso da quello della Torino di don Bosco ma, per molti versi, simile per gli interrogativi che suscita in questa società “liquida”, come si dice, e dal pensiero unico dominante che, a nostro avviso, sta soffocando il respiro delle nuove generazioni che non hanno più riferimenti certi che nella scuola e, prima ancora, nella famiglia dovrebbero avere. Il diritto a un’educazione che abbia a cuore la formazione - non solo l’istruzione – delle nuove generazioni s’impone come un presidio di civiltà. Benedetto XVI parlava della necessità di affrontare la questione sociale non disgiungendola da quella antropologica. È la concezione dell’uomo al centro della sfida educativa; è l’inserimento di tutto il processo educativo nell’orizzonte del nostro essere una famiglia, derivante dalla “interazione tra i popoli del pianeta che ci sollecita a questo slancio”, come si esprimeva la ‘Dichiarazione sull’Educazione cristiana’ Gravissimum Educationis del 28 ottobre 1965. Si affermava, quindi, già da allora, l’importanza di puntare a una sfida educativa che ritengo valida per oggi, ovvero all’umanizzazione dell’educazione, come si esprimeva la Popolorum Progressio di Paolo VI, come orizzonte a cui puntare. E questo in forza del fatto che la Chiesa esperta di umanità vuole mettere a servizio dell’uomo la sua visione educativa nella quale “lo sviluppo armonico delle capacità fisiche, morali e intellettuali, finalizzate alla graduale maturazione del senso di responsabilità; la conquista della vera libertà; la positiva e prudente educazione sessuale” sono punti ineludibili di un vero e proficuo processo educativo per un nuovo umanesimo e per la realizzazione del bene comune. Queste sono, in sintesi, le motivazioni che hanno spinto la comunità parrocchiale di S. Adoeno a risvegliare, attraverso la ricorrenza liturgica di S. Giovanni Bosco, la volontà di essere insieme a prenderci in cura dei nostri giovani, spinta dall’esperienza pastorale sul campo della Parrocchia e di quello della nostra Città che urge di un piano condiviso rispetto all’emergenza educativa su vari livelli e in primis sul piano della famiglia, prima e insostituibile agenzia educativa.»

L’abate e il Consiglio Pastorale Parrocchiale ringraziano quanti hanno partecipato e hanno condiviso l’ansia educativa a favore delle nuove generazioni. Il “Panino di don Bosco” donato al termine della celebrazione eucaristica è stato un segno per esprimere il grazie e l’impegno a camminare.