Coronavirus: oggi meno tamponi e meno casi. Ma ben 36 decessi

Oggi, lunedì 1° febbraio, in Puglia sono stati registrati 4.122 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 379 casi positivi: 126 in provincia di Bari, 36 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia BAT, 85 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 32 in provincia di Taranto; 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato ed attribuito.

Sono stati registrati 36 decessi: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.316.798 test; 67.974 sono i pazienti guariti; 52.084 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 123.286, così suddivisi: 46.892 nella provincia di Bari; 13.659 nella provincia BAT; 8882 nella provincia di Brindisi; 26.047 nella provincia di Foggia; 10.426 nella provincia di Lecce; 16.683 nella provincia di Taranto; 587 attribuiti a residenti fuori regione; 110 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia odierno è disponibile qui.