Scuola, «L'amministrazione Angarano fa acqua da molte parti, ma non la riscalda!»

«L'amministrazione Angarano fa acqua da molte parti, ma non la riscalda!».

E' l'ironica denuncia del Consigliere comunale dek Movimento 5 Stelle Enzo Amendolagine. «E, purtroppo - spiega Amendolagine -, a farne le spese sono i bambini della scuola dell'infanzia dei plessi di Via Martiri di Via Fani e Don Tonino Bello, costretti ormai da tempo ad usare i servizi igienici senza acqua calda per la rottura degli scaldabagni. Dopo le richieste di intervento e ripetuti solleciti agli uffici competenti, a far data da settembre 2019 per il plesso di Via Fani e da settembre 2020 per il plesso Don Tonino Bello, le uniche risposte pervenute ad oggi sono il nulla di fatto.

Sono stati informati tutti, sia i rappresentanti istituzionali che i tecnici. Forse sarà necessario nominare un commissario ad acta per inerzia dei soggetti preposti ad assolvere a un compito non particolarmente complesso? Non è possibile ignorare in questo modo e in questo periodo di emergenza sanitaria le esigenze dei più piccoli! Non si perda altro tempo e si intervenga entro lunedì, chiedendo scusa per la sordità istituzionale tipica di questa amministrazione».