La generosità dei biscegliesi vince sempre: scatta l'Operazione Provvidenza

«In questi 22 anni di servizio nella nostra cara città di Bisceglie, abbiamo sempre toccato con mano la generosità dei nostri concittadini che ci ha permesso di realizzare iniziative culturali, formative, assistenziali, sociali e di essere una associazione sempre attiva. Non nascondiamo che aver dovuto lasciare (anche se, speriamo, provvisoriamente) la “sede storica” della nostra Associazione aveva suscitato in noi qualche preoccupazione: temevamo che la situazione venutasi a creare potesse frenare, se non ostacolare, il nostro servizio alle famiglie e ai neonati. Ma … il cuore di Dio è grande e muove i cuori degli uomini. Sembra, invece, che davanti a noi si siano aperte nuove strade di presenza e di servizio. L’attenzione e la generosità dei nostri concittadini non sono diminuite, anzi … abbiamo la sensazione che la nostra Associazione possa fare ulteriori passi in avanti e impegnarsi ancora di più per essere dalla parte della famiglia e della vita, con “coraggio e un pizzico di follia”».

E' quanto si legge nella nota a firma di Mimmo Quatela, Rappresentante Legale del Comitato Progetto Uomo di Bisceglie.

«Tutto è Provvidenza - scrive ancora -. La recente disponibilità di prodotti alimentari (pastine, omogeneizzati di carne e pesce, di frutta e verdura) ci pone nella condizione di poter organizzare la loro distribuzione a quanti ne avessero necessità: non solo neonati ma anche bambini, adulti, anziani, quanti hanno bisogno di nutrirsi con tali alimenti. Basterà prenotarsi, entro martedì 2 febbraio, al numero 348 04 59 717 e seguire le indicazioni per partecipare a questa nuova iniziativa denominata: Operazione Provvidenza.

Per completezza d’informazione, è opportuno sapere che i prodotti sono stati offerti da nostri concittadini e acquistati con i proventi di alcune donazioni e del 5 per Mille del Comitato Progetto Uomo. Per questa iniziativa, come per la precedente, non c’è stato alcun contributo economico né dell’Amministrazione Comunale né di quella Regionale».