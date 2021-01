Casi di positività al covid tra i dipendenti di ​Energetikambiente: le precisazioni della società

In merito agli articoli pubblicati in data odierna, Energetikambiente, gestore dei servizi di raccolta per il Comune di Bisceglie, precisa che si è stato registrato a tutt’oggi un solo caso di positività tra gli operatori del Centro di Servizi di Bisceglie e tale comunicazione di positività è risalente al 20 gennaio scorso. A seguito della stessa, sono state immediatamente attivate tutte le procedure aziendali relative alle misure di contenimento del contagio, conformi ai protocolli nazionali ed ai Rapporti dell’Istituto Superiore della Sanità.

Le procedure attivate hanno consentito di tracciare immediatamente tutti i contatti stretti e casuali del lavoratore positivo al Covid-19 e di sottoporre gli stessi al tampone molecolare presso il Laboratorio di Analisi R.A.N.A. di Bisceglie. I contatti individuati e sottoposti a tampone molecolare, pari a n.12 unità lavorative sono risultati tutti negativi all’esito del tampone.

Inoltre, nella stessa giornata in cui Energetikambiente è venuta a conoscenza della positività del dipendente, sono state effettuate, in conformità alle normative vigenti, tutte le sanificazioni degli ambienti di lavoro e dei mezzi operativi.

Cogliamo l’occasione per evidenziare che in tutti i Centri di Servizio Italiani in cui opera Energetikambiente, tutti gli operatori e i dipendenti, sin dal mese di febbraio dell’anno 2020, sono tenuti al rispetto di specifiche procedure per la riduzione del rischio di contagio sia durante la permanenza negli ambienti di lavoro che nello svolgimento dei servizi oggetto d’appalto. Le misure adottate hanno consentito di garantire lo svolgimento di tutte le attività aziendali contrattualizzate.