«​Casi covid tra gli operatori di Energetikambiente. Dov'è l'autorità sanitaria?»

«Tra i dipendenti del gestore dell'igiene cittadina di Bisceglie, sono stati registrati dei casi di positività al Covid-19. In totale silenzio. Con l'evidente pericolo della ulteriore diffusione del contagio».

E' la denuncia lanciata dal Consigliere comunale di opposizione, già parlamentare e sindaco, Franco Napoletano.

«A questi lavoratori, sia chiaro - prosegue -, va tutta la nostra solidarietà. Il problema è che sarebbe necessario fare i tamponi a tutto il personale del settore ed effettuare una sanificazione degli ambienti di via Stoccolmae dei mezzi ivi esistenti (ovvero di quei pochi mezzi che ancora ivi esistono...!). Ma nessuno si muove! Non si muove l'azienda; non si muove il Comune; non si muove il Sindaco; non si muovono i dirigenti comunali competenti. Dove sono le autorità sanitarie? Per Energetikambiente non valgono i protocolli anti-Covid?».