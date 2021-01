Il manto stradale deteriorato in via San Pietro Copyright: n.c.

Il consigliere comunale Mauro Sasso del gruppo politico Nel Modo Giusto, mette ancora una volta in risalto il problema del degrado del manto stradale.

Come già segnalato in passato e riportato in vari consigli comunali, il consigliere ribadisce le voragini e il deterioramento che persiste da anni in via San Pietro che è ormai arrivato al culmine.

«Ci sono voragini - scrive - che si prestano ad essere usate come piscine o acquari. Quella strada e quella zona è ormai popolata da numerosi residenti e quindi un traffico regolare e giornaliero, creando un forte disagio e stato di pericolo. Presumo che presto ci saranno denunce e richieste di risarcimento danni e quindi altre spese amministrative e probabili debiti fuori bilancio.

Passato il Giro D’Italia, il ripristino del manto stradale si è completamente bloccato. Faccio un formale e singolare appello al Sindaco (e ai suoi collaboratori ) per questa indecorosa e incresciosa situazione, invitandolo ad effettuare un personale sopralluogo ma soprattutto a risolvere con estrema urgenza questa ulteriore incapacità».