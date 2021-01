«La scuola di Emiliano, nessun piano. Solo continue ordinanze»

“Mentre anche le Università si aprono alle lezioni in presenza, in Puglia si continua con una scuola che funziona a colpi di ordinanze! Ancora oggi i nostri ragazzi possono organizzare la loro vita scolastica a singhiozzo: da oggi fino a sabato prossimo, 30 gennaio, ancora da casa per tutti gli studenti delle scuole superiori, mentre gli alunni delle scuole elementari e medie in presenza. Poi per la settimana successiva, dal primo febbraio e sino al 6 febbraio, i ragazzi delle superiori potranno tornare in classe, ma con il limite del 50% di presenza di studenti in ogni istituto. Insomma chi sì e chi no… e con quale criterio? Ma soprattutto con quale Piano?".

E' quanto si legge nella nota congiunta dei sei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia ((Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo) dopo i disagi registrati anche ieri alla ripresa dopo la nuova ordinanza di Michele Emiliano.

“Da mesi, da quando è iniziato l’anno scolastico a settembre - prosegue la nota - invitiamo il presidente Michele Emiliano a formulare una proposta didattica organica che preveda accanto alla didattica scolastica, trasporti efficienti e un sistema sanitario in grado di prevenire il virus in classe. Per mettere insieme tutto questo non servono ordinanze a scadenza settimanale, serve un progetto strutturato che coinvolga gli assessorati competenti (praticamente tutta la Giunta). Un vero e proprio Piano che in Consiglio regionale vorremmo che arrivasse prima della fine dell’anno scolastico”.