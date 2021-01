​Giornata della Memoria​, l'Anpi ricorda i 400 militari internati biscegliesi nei lager nazisti

Quest’anno, per celebrare il giorno della Memoria, la sezione ANPI di Bisceglie con l’ANPI provinciale Bat e l’assessorato alla Cultura del Comune di Bisceglie con Loredana Acquaviva, pone la riflessione su un fenomeno poco conosciuto e talvolta sottovalutato: gli Internati Militari Italiani (IMI).

A darne comunicazione è Antonello Rustico a nome della sezione ANPI di Bisceglie.

«Nel pieno rispetto dello spirito della legge 211 che nel 2000 istituì la celebrazione del giorno della Memoria - si legge nella nota , ricordiamo affianco alla deportazione e sterminio del popolo ebraico anche quello dei deportati politici e militari italiani nei lager nazisti. Dopo l’8 Settembre del ’43 i militari italiani, lasciati senza ordine e direttive, traditi da chi avrebbe dovuto difenderli, sbandarono. A quel punto la vendetta tedesca si abbatté su di loro e pochi scelsero di continuare la guerra al fianco dell’ex-alleato germanico o dell’esercito della Repubblica di Salò. La maggioranza di quei ragazzi si oppose pagando con la deportazione la scelta di non collaborare con il nuovo nemico.

Per i tedeschi furono traditori da ridurre alla condizione di schiavi da destinare al lavoro coatto o da lasciare morire di inedia, di stenti o di malattie nelle baracche dei campi di prigionia o di concentramento, senza nessuna tutela garantita dalla convenzione di Ginevra. Parliamo di circa 650.000 uomini catturati e deportati in Germania. Di questi più di 50.000 morirono nei lager tedeschi. Nella nostra città contiamo più di 400 internati militari italiani.

Quello dell’IMI è un fenomeno importante, perché grazie anche alla loro non-collaborazione, la guerra è terminata prima e più agevolmente. Il giorno 27 gennaio, Roberto Tarantino, presidente provinciale dell’ANPI, guiderà alcune scolaresche di Bisceglie nella narrazione e nella riflessione su questo difficile capitolo di storia. Il suo racconto parte da una testimonianza diretta, perché suo nonno, Francesco Grasso, colonnello a Barletta, quell’8 Settembre fu reo di aver difeso la propria città dall’esercito tedesco in ritirata e fu fatto prigioniero e deportato in Germania dove per 22 mesi resistette nel lager a durissime condizioni di vita.

Accanto a questo, vogliamo ricercare anche la storia di quei nostri concittadini che, in modo silenzioso e spesso dimenticati, non hanno avuto il giusto riconoscimento del loro sforzo per la liberazione del nostro paese dal nazi-fascismo. Rifletteremo con le scuole medie Monterisi e Battisti-Ferraris e le rispettive dirigenti Lucia Scarcelli e Maria Sciancalepore. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative Anticovid-19, attraverso una piattaforma telematica, da remoto. In allegato la locandina».