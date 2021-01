​Da invisibile a eroe, il plauso del Sindaco: «Grazie per non esserti voltato dall'altra parte»

Da invisibile ad eroe in pochi istanti. E' accaduto nei giorni scorsi a Bisceglie dove un ragazzo di 21 anni, originario del Gambia, ha sventato con coraggio e prontezza di riflessi, uno scippo davanti ad un supermercato.

A dare risalto all'accaduto ci ha pensato il Sindaco Angelantonio Angarano che ha voluto sottolineare l'importanza simbolica di quanto accaduto: «Un plauso a questo ragazzo che non si è girato dall'altra parte ma ha agito con coraggio e senso civico sventando un'ingiustizia e aiutando una signora in difficoltà. Non molto tempo fa un cittadino mi ha segnalato un altro bel gesto avvenuto sempre fuori ad un supermercato. Un ragazzo ha notato che una persona avesse perso il portafogli e glielo ha subito restituito, con onestà. Gesti edificanti che sono da esempio per tutti. Bravi ragazzi».