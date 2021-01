​Coronavirus a Bisceglie: 315 contagiati. Il Sindaco: «L'emergenza ha cancellato gli abbracci»

«I positivi sono attualmente circa 315, un numero inferiore rispetto all’ultimo aggiornamento ma che resta ancora preoccupante e richiede la massima attenzione da parte di tutti noi».

Ancora una volta è il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, a fare il punto sull'andamento del contagio da covid-19 in città.

«Stasera però - scrive Angarano - vorrei parlarvi anche di altro. Oggi ricorre la giornata mondiale degli abbracci. E il pensiero va subito all’ultimo anno, in cui proprio gli abbracci ci sono stati negati dalla pandemia. Uno dei gesti più spontanei, affettuosi, che rinsalda i nostri legami, ci infonde energia e positività. Quante volte, nel corso di questa emergenza, avremmo voluto abbracciare i nostri genitori, i nostri cari, le persone a cui vogliamo bene ma abbiamo rinunciato con senso di responsabilità? Non è stato facile, non è facile tuttora. Ma dobbiamo farlo per il nostro bene.

Paulo Coelho ha scritto: Un abbraccio vuol dire “tu non sei una minaccia. Non ho paura di starti così vicino. Posso rilassarmi, sentirmi a casa. Sono protetto, e qualcuno mi comprende”. Stasera il mio abbraccio, forte e accorato, lo rivolgo a Bisceglie».