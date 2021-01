​Orchestra Giovanile della Bat, ecco come partecipare alla selezione

La Fondazione Musicale “Biagio Abbate” in collaborazione con il Teatro Politeama Italia, La Provincia di Barletta – Andria – Trani ed il Comune di Bisceglie indice una selezione per l'ammissione all' Orchestra Giovanile della BAT per il triennio 2021/2024, al fine di avviare collaborazioni con istituzioni musicali, concerti, incisioni e partecipazioni a festival o messa in scena di opere liriche.

Le domande di ammissione alla selezione, che si svolgerà on line in base alla legislazione vigente, potranno essere presentate a partire dal giorno 12 gennaio 2021.

La selezione è riservata a giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 30 anni. I limiti di età sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda di iscrizione alla selezione.

Le selezioni sono indette per i seguenti strumenti: violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, tuba, arpa, timpani, percussioni, pianoforte.

La domanda di iscrizione - scaricabile dal sito www.fondazioneabbate.com della Fondazione -dovrà pervenire per mail entro il 15 febbraio 2021 completa dei dati anagrafici del candidato/a, di indirizzo, numero telefonico e cellulare, di breve curriculum indicante eventuali studi musicali, e dovrà inoltre essere firmata da un genitore o da chi esercita la patria potestà in caso di candidati minorenni.

L'elenco degli ammessi alla selezione sarà disponibile, a partire dal giorno 22 febbraio 2021, come da comunicazione sul sito della Fondazione.

La Commissione Artistica è Presieduta dal M° Carmine Scarpati.

Per altre informazioni: info@fondazioneabbate.com