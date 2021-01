Questa mattina alla Madonna di Passavia è stata celebrata una santa messa, officiata dal Vicario Episcopale Don Franco Lorusso, in onore di San Sebastiano martire, patrono del corpo di Polizia Locale. Alla celebrazione hanno preso parte solo il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano; l’assessore alla Polizia Locale, Angelo Consiglio; il Comandante della Polizia Locale, Michele Dell’Olio, il Presidente della Commissione sicurezza, Francesco Coppolecchia e una delegazione ristretta di agenti ed ex vigili urbani in pensione. Un modo, dunque, per celebrare la ricorrenza, seppur in forma ridotta rispetto alla tradizione, che ogni 20 gennaio vede l’organico al completo dei “vigili urbani” prendere parte ad una Santa Messa nella cripta della Basilica Concattedrale insieme ad autorità civili, religiose e militari e alla presenza delle associazioni combattentistiche e d’arma.

“È stato un anno molto delicato che ha visto la Polizia Locale moltiplicare ulteriormente gli sforzi per fronteggiare la pandemia in corso su molteplici fronti”, ha sottolineato il Sindaco Angarano. “Dal presidio del territorio ai controlli che verificassero il rispetto delle misure di isolamento e quarantena, dal supporto per garantire il servizio personalizzato di raccolta rifiuti personalizzata all’attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione, oltre quella di repressione per il mancato rispetto delle misure previste nell’emergenza sanitaria. Ovviamente l’operato degli agenti non ha riguardato solo l’emergenza ma tutte le attività alle quali la Polizia Locale è chiamata a rispondere: la viabilità e il rispetto del codice della strada; l’infortunistica stradale; la tutela dell’ordine pubblico; le ispezioni in materia edilizia e di ambiente, igiene e sanità; gli accertamenti anagrafici, solo per restare alle mansioni essenziali. È stato dunque un anno inteso che ha visto la Polizia Locale dare fondo a tutte le energie, con dedizione e impegno. Per questo a tutti i componenti del corpo va il nostro ringraziamento, con un pensiero speciale rivolto a chi non c’è più e a chi sta combattendo”, ha concluso il primo cittadino di Bisceglie.

“L’emergenza non è ancora finita e impone ancora la massima attenzione, anche nell’attività di supporto che come Amministrazione dovremo certamente mettere in campo per la campagna di vaccinazioni di tutta la popolazione”, ha aggiunto l’Assessore Consiglio. “Nuove sfide importanti quindi ci attendono, non solo sul fronte della pandemia, ma sono certo che anche quest’anno l’organico di Polizia Locale risponderà all’appello con la massima abnegazione. La priorità più impellente per supportate l’operato della Polizia Locale resta quella di potenziare l’organico che da svariati anni presenta una significativa carenza numerica. Ne siamo consapevoli e lavoriamo per dotare il corpo di nuove unità”.