E' sconsolato, più che arrabbiato. Ma non perde lo spirito caritatevole che lo contraddistingue con il suo immancabile sorriso di pace che lo accompagna costantemente. Don Gaetano Corvasce, parroco di San Pietro a Bisceglie scrive sul suo profilo Facebook: "Dei ladri sono entrati nella nostra parrocchia la scorsa notte (quella tra il 19 ed il 20 gennaio, ndr) e hanno danneggiato ambienti e rubato le offerte degli ultimi mesi. Ci dispiace pensare che la nostra casa non sia rispettata nella sua dignità e nella sua povertà. Preghiamo per la conversione di coloro che con questo atto hanno derubato la loro dignità perché incontrando il Signore possano cominciare a vivere veramente".

L'aspetto economico, infatti, è del tutto trascurabile rispetto sia ai danni materiali provocati dai ladri nella loro incursione, ma soprattutto rispetto ai danni simbolici rappresentati dalla violazione di un luogo sacro per rubare le offerte donate dai fedeli per la necessità della parrocchia.

Immancabile il coro di solidarietà che si è riversato sul Parroco, ex rettore del Semianrio Arcivescovile diocesano. In tanti hanno voluto esprimere la loro vicinanza in questo momento di sconforto.