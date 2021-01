“Puglia on screen”, le Pro loco pugliesi promuovono il territorio con 14 video

Mister Bucaro: “Fare le partita con le armi a disposizione per mettere in difficoltà il Bari”

L’ultima giornata d’andata del campionato serie C girone C, in attesa del recupero contro la Casertana, coincide con il derby pugliese per il Bisceglie che, questo pomeriggio, domenica 17 gennaio alle ore 17. 30, ospiterà al “ Gustavo Ventura”, la vicecapolista