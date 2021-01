Galantino: «Dall'Europa gravi accuse a Conte sull'utilizzo dei fondi del Recovery»

"Quell'Europa tanto osannata dalla sinistra e dai 5 Stelle, accusa Conte di utilizzare i 209 miliardi del Recovery in modo clientelare e per comprare voti con i soldi europei. Fossi in loro nasconderei la faccia sotto la sabbia. Se avessero un briciolo di dignità affronterebbero il popolo italiano con elezioni, libere e democratiche. Siano i cittadini a scegliere il governo che deve dare un futuro a questa nazione". Cosi Davide Galantino, deputato di Fratelli d'Italia.