Deposito di rifiuti nucleari, ​Legambiente Bisceglie si mobilita contro la scelta della Murgia

«Nella storia della nostra terra, come dicono gli amici di Legambiente di Corato, si ricordano i movimenti dal basso, che hanno sempre difeso e combattuto ambiente e territorio. Noi siamo al loro fianco e insieme a tutti i cittadini e associazioni che amano questa terra».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal Presidente di Legambiente Bisceglie, Alessandro Di Gregorio.

«Anche per vicinanza geografica e grande attenzione ai destini della Murgia e del suo prezioso Parco - prosegue -, nel quale auspichiamo un nostro ingresso, che chiediamo anche noi una pronta risoluzione della questione legata al deposito delle scorie radioattive a ridosso di esso. E tale risoluzione non può essere lo stoccaggio né momentaneo, né definitivo in quanto non possiamo pensare minimamente che, anni di valorizzazione turistica del territorio e delle sue colture, siano inficiate dall'allocazione di tale deposito.

Siamo anche noi molto timorosi che la "temporaneità" dello stoccaggio dei rifiuti di media e alta radioattività che si vuole realizzare, non potrà essere tale in quanto manca un deposito per tali scorie in tutta Europa e che immagazzinare insieme scorie a bassa radioattività rivenienti da industria, ospedali e ricerca scientifica con altre molto più pericolose, costituisca un grave e serio problema.

Che si trovi un altro sito e non perché "fuori dal nostro giardino", ma perché lontano da aree protette e da aree a vocazione fortemente turistica e/o agricola. Il nostro territorio, ancora una volta è individuato come "pattumiera" di prodotti altamente inquinanti che peraltro, giungono da tutt'altre zone d'Italia. Legambiente si farà promotrice di ampia campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione».