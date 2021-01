Il Comune di Bisceglie ha aggiudicato l’appalto per la realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali. Il progetto fu oggetto di un finanziamento regionale di 1.500.000 euro ottenuto dall’Amministrazione Angarano.

La progettazione è finalizzata al completamento della fognatura pluviale. L'intervento prevede la realizzazione di nuove condotte (in via Giovanni Bovio, via Antonio de Leone, Largo Caduti Corazzata Roma e via La Marina); la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia nei pressi del porto; l’installazione di serbatoi per l'accumulo di acque trattate destinate al riutilizzo; interventi ausiliari atti a migliorare il funzionamento della rete.

Le opere previste costituiscono una prima porzione di una previsione progettuale più ampia. Le griglie saranno caratterizzate da grip antisdrucciolo che evita l'ostruzione con il deposito di foglie, carta o altro materiale, nonché alveoli di forma e posizionamento radiale che non ostacolino il transito dei ciclisti.

“Si tratta di un’opera centrale per la nostra Città che consentirà di evitare allagamenti nella zona portuale in caso di piogge copiose e un’adeguata gestione delle acque meteoriche, in linea con le normative vigenti”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Un intervento che migliorerà quindi la qualità della vita e la sicurezza di automobilisti e pedoni in caso di maltempo”.